В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 2 октября. Сообщается, что украинские войска отбивают атаки на Донбассе, а россияне обстреливают Кривой Рог, Николаев и Запорожье.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев. Отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выимка. Подтверждены прицельные удары по врагу за 1 октября, а именно – уничтожение склада с боеприпасами в районе Таврического Херсонской области и уничтожение 7 танков и до 10 единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Фиксируются многочисленные случаи сдачи россиян в плен и оставление ими своих позиций. Так, из Лимана кое-кто из них пытался прорваться вглубь оккупированных территорий. 30 сентября в районе Счастья была обнаружена колонна из гражданских автомобилей, в которой пытались скрыться более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса российских войск.

Ранее мы писали, что украинские войска вошли в Торское, через которое отходили россияне из Лимана.

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