Российские медиа выпустили репортаж о том, как жители Мариуполя готовятся зимовать в разбомбленных многоэтажках без воды, газа и отопления. Люди делают запасы дров прямо в квартирах.

Некоторые жильцы не выезжали из Мариуполя, другие - вернулись после окончания боев. Они рассказывают, что гуманитарную помощь им привозят раз в месяц.

Во дворе стоят импровизированные печки, на которых жильцы вместе готовят еду. В подъезде девятиэтажного дома, о котором идет речь в сюжете, живет 25 человек.

Напомним, что в конце августа в оккупированном Мариуполе местные жители устроили первый "голодный бунт".

В РФ обещают восстановить уничтоженный в первые месяцы вторжения Мариуполь за три года. По оценке украинский властей, это будет стоить более чем 14 млрд долларов и займет не меньше 7-10 лет.

По словам мэра города Вадима Бойченко, в городе уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.

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