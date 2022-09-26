Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия намерена за три года восстановить Мариуполь, который был фактически уничтожен в первые месяцы российского вторжения.

Его слова приводят российские СМИ.

По словам чиновника, средства на восстановление города уже выделены.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов и займет 7-10 лет.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.

В конце августа в оккупированном Мариуполе местные жители устроили первый "голодный бунт".

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.