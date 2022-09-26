В РФ пообещали восстановить уничтоженный в первые месяцы вторжения Мариуполь за три года
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия намерена за три года восстановить Мариуполь, который был фактически уничтожен в первые месяцы российского вторжения.
Его слова приводят российские СМИ.
По словам чиновника, средства на восстановление города уже выделены.
Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 млрд долларов и займет 7-10 лет.
По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.
В конце августа в оккупированном Мариуполе местные жители устроили первый "голодный бунт".
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