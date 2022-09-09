Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк в сотрудничестве с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления Украины в 349 миллиардов долларов. Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Всемирным банком.

В отчете указано, что потребности в восстановлении и реконструкции в социальном, производственном и инфраструктурном секторах составляют 349 миллиардов долларов, что более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году.

Также ожидается, что в течение следующих 36 месяцев потребуется 105 миллиардов долларов для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление систем и инфраструктуры образования и здравоохранения, подготовка к предстоящей зиме, восстановление отопления и энергоснабжения домов, поддержка сельского хозяйства и ремонт жизненно важных транспортных маршрутов. Безопасное обращение с обломками и взрывоопасными объектами, включая наземные мины, также сопряжено со значительными затратами.

Напомним, что еще в июле правительство говорило о $750 млрд, необходимых для восстановления страны.

По данным канцлера ФРГ Олафа Шольца, восстановление Украины обойдется дороже плана Маршалла после Второй мировой.

Как писала "Страна", вице-премьер Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий, задачей которого станет восстановление жизнеобеспечения населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.