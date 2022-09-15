В Харькове более 400 пострадавших от обстрелов домов не подлежат восстановлению.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Игорь Терехов.

В то же время, по его словам, до завершения военных действий планируется восстановить пострадавших 67 домов.

Мэр сообщил, что людям, которые проживали в пострадавших домах, должны предоставить новое жилье, а до тех пор их расселят по общежитиям.

"150 тысяч человек потеряли крышу над головой. Мы работаем над тем, куда переселить людей, когда они вернутся, как им дать квартиры в новых микрорайонах, как построить эти микрорайоны, чтобы люди могли жить и работать в Харькове", - подчеркнул Терехов.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Харькова сделал заявление, что из харьковских домов, в которых больше девяти этажей и в которых могут отсутствовать электроснабжение и отопление, людей будут переселять в общежития.

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