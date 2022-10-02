Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 2 октября. По данным Генштаба, число российских потерь в Украине превысило 60 тысяч человек.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личный состав - около 60 110 человек (+500 за сутки),

танки - 2377 (+23),

боевые бронированные машины - 4975 (+26),

артиллерийские системы - 1405 (+8),

РСЗО - 337 (+1),

средства ПВО - 176 (+0),

самолеты - 264 (+0),

вертолеты - 227 (+1),

автомобильная техника - 3796 (+10),

корабли/катера - 15,

БПЛА - 1015 (+6),

специальная техника 131,

крылатые ракеты 246 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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