Генштаб рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: Facebook

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 2 октября. По данным Генштаба, число российских потерь в Украине превысило 60 тысяч человек.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личный состав - около 60 110 человек (+500 за сутки),
  • танки - 2377 (+23),
  • боевые бронированные машины - 4975 (+26),
  • артиллерийские системы - 1405 (+8),
  • РСЗО - 337 (+1),
  • средства ПВО - 176 (+0),
  • самолеты - 264 (+0),
  • вертолеты - 227 (+1),
  • автомобильная техника - 3796 (+10),
  • корабли/катера - 15,
  • БПЛА - 1015 (+6),
  • специальная техника 131,
  • крылатые ракеты 246 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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