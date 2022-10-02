Число российских потерь в Украине превысило 60 тысяч человек — Генштаб ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 2 октября. По данным Генштаба, число российских потерь в Украине превысило 60 тысяч человек.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личный состав - около 60 110 человек (+500 за сутки),
- танки - 2377 (+23),
- боевые бронированные машины - 4975 (+26),
- артиллерийские системы - 1405 (+8),
- РСЗО - 337 (+1),
- средства ПВО - 176 (+0),
- самолеты - 264 (+0),
- вертолеты - 227 (+1),
- автомобильная техника - 3796 (+10),
- корабли/катера - 15,
- БПЛА - 1015 (+6),
- специальная техника 131,
- крылатые ракеты 246 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.
Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.