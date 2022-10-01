Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что присоединение "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей к России делает "практически невозможным завершение войны в Украине".

Об этом он сказал в интервью испанскому телеканалу 24 орас.

"Никто не признает аннексию этих территорий", - заявил Боррель.

Тем временем продолжают звучать заявления от правительств по всему миру о непризнании "присоединения" к России оккупированных украинских территорий.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что сохраняет верность суверенитету и территориальной целостности Украины и не признает аннексию РФ областей на востоке и юге Украины.

Соответствующее заявление МИД Израиля размещено в Twitter.

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексию четырех украинских областей Россией. Израиль неоднократно повторял эту четкую позицию, включая последние дни", - говорится в сообщении.

С аналогичным заявлением выступила и Грузия.

"Грузия, которая уже прошла через опыт насильственного изменения международно признанных границ, никогда не признает так называемые незаконные референдумы, проведенные в регионах Украины, и подтверждает свою твердую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Ранее мы писали, что в ООН считают невозможным принять итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Также "Страна" сообщала, что США разрешили Украине использовать западное оружие против регионов, которые войдут в состав России.