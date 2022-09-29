В Донецке после "референдума" о "присоединении" к Российской Федерации развесили баннеры с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и американского президента Джо Байдена.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

В обращении к Джо Байдену говорится "Спасибо деду за нашу победу", а Урсуле фон дер Ляйен предлагают "выпить с горя". При этом на баннерах с главой Еврокомиссии ошибка в слове "вхождение". На плакате написано "вжождение".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в пятницу, 30 сентября, в Кремле в 15:00 пройдет церемония подписания "договоров" о вступлении в состав России "новых территорий".

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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