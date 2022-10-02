Оборона Луганской области - не приоритет российского руководства, там полагают, что удержание позиций в Запорожской и Херсонской областях стратегически важнее.

Такой вывод делает "Институт изучения войны" после потери россиянами Лимана.

Несмотря на обвал Харьковско-Изюмского фронта и падение Лимана, россияне продолжают укреплять свои позиции на юге. "Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишет "Институт".

Эксперты считают, что это решение лично российского президента, а не военного командования.

Отметим, что в российском "патриотическом" сообществе после поражения под Лиманом развернулась критика военного руководства - в частности, генералов, которые курировали это направление. А также руководства минобороны РФ, где процветает "кумовство".

То есть американские военные эксперты считают, что дело не в генералах, а в Путине, который решил отдать приоритет южному направлению.

Напомним, вчера советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что появление критики военного руководства РФ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и других российских деятелей после отступления РФ из Лимана означает шаткое положение президента РФ Владимира Путина.

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