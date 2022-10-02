Институт изучения войны назвал приоритетные позиции для российского руководства
Оборона Луганской области - не приоритет российского руководства, там полагают, что удержание позиций в Запорожской и Херсонской областях стратегически важнее.
Такой вывод делает "Институт изучения войны" после потери россиянами Лимана.
Несмотря на обвал Харьковско-Изюмского фронта и падение Лимана, россияне продолжают укреплять свои позиции на юге. "Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", - пишет "Институт".
Эксперты считают, что это решение лично российского президента, а не военного командования.
Отметим, что в российском "патриотическом" сообществе после поражения под Лиманом развернулась критика военного руководства - в частности, генералов, которые курировали это направление. А также руководства минобороны РФ, где процветает "кумовство".
То есть американские военные эксперты считают, что дело не в генералах, а в Путине, который решил отдать приоритет южному направлению.
Напомним, вчера советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что появление критики военного руководства РФ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и других российских деятелей после отступления РФ из Лимана означает шаткое положение президента РФ Владимира Путина.
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