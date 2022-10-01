В адрес российского военного руководства продолжает поступать критика из-за отступления из Лимана.

Вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым руководство Минобороны РФ раскритиковал и бывший командующий 58-й армией, а ныне депутат от "Единой России" Андрей Гурулев.

"Это не скоротечный бой был. Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку". По мнению генерал-лейтенанта, "проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки": "Эта система идёт сверху вниз", - заявил он в эфире российского ТВ.

"Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной (офис минобороны РФ - Ред.), где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой. Нам нужен свой Квашнин (глава генштаба РФ с 1997 по 2004 год - Ред.), который давал команды, писал директиву, ехал в окоп к солдату смотреть, как выполняются его задача. Мы поэтому Вторую чеченскую кампанию завершили успешно. Пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Всё остальное – следствие проводимой оттуда политики", - сказал Гурулев.

Тем временем замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Лимане еще продолжаются бои, в связи с чем она призывает придерживаться информационной тишины.

Об этом написала в Facebook.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили об отступлении из Лимана. Теперь россияне пытаются закрепиться на новых рубежах в районе Кременной.

Также "Страна" публиковала видео, как Вооруженные силы Украины устанавливают украинский флаг на въезде в Лиман в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.