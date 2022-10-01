Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что появление критики военного руководства РФ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и других российских деятелей после отступления РФ из Лимана означает шаткое положение президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил на стриме с Марком Фейгиным.

"Кадыров и Пригожин наехали на генерала Лапина, Генштаб и Министерство обороны. Привилегия назначать виноватого - это только у вождей. А чего они назначают виноватых, когда еще вождь не высказался? Значит власть вождя зашаталась. Двое держателей крупнейших частных армий позволяют себе наезжать на Генеральный штаб страны, у которой основная ставка на военную силу. А страна воюющая. Что бы сделала нормальная армия или нормальное государство? Скормили их бы яйца уже к вечеру. Ничего и близко такого нет и видимо не будет. В российской армии после первых двух прилетов в челюсть более менее серьезных начинается прямое обвинение руководства военных. Это означает, что назначены виноватые, и этими виноватыми окажутся военные. Что российская власть пошла в разнос и Путин не контролирует отношения между субъектами военно-политического руководства разных уровней", - считает Арестович.

Напомним, что кроме Кадырова с резким заявлением выступил и российский депутат, а в прошлом бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. По мнению генерал-лейтенанта, "проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки".

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