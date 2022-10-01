Появилось видео, как украинские военные снимают российскую табличку со здания полиции в Лимане Донецкой области, который сегодня спешно покинула армия РФ.

Ролик опубликовал официальный телеграм-канал Министерство внутренних дел Украины.

Ранее в сети появилось видео, как Вооруженные силы Украины устанавливают украинский флаг на въезде в Лиман в Донецкой области.

А после ВСУ подтвердили, что зашли в Лиман. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские войска вошли в ранее окруженный город и уже ведут там бои.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.