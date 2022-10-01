Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что завершения войны в Украине следует ждать после окончания зимы.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Скоро кончится. Зимой – война в большей степени стихнет. И вот – после зимы начнется завершение этого конфликта с выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", - сказал Буданов.

В том же интервью глава военной разведки говорил о том, что ядерного удара России по Украине не будет. Он заявил, что по состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.