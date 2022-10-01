Советник Офиса президента Алексей Арестович говорит, что по ряду признаков октябрь станет поворотным месяцем на фронте.

Об этом он сказал в эфире у Марка Фейгина.

По словам Арестовича, во-первых, начнут, вероятно, наноситься удары по критической инфраструктуре Украине, на что, по его мнению, "будет дан ответ".

Во-вторых, на фронте появится первые российские мобилизованные. Кроме того, может измениться международная обстановка.

"Наши этапы, которые нас ожидают – это 15-16 [октября]. Кто в Китае придет к власти и какую позицию займет; что будет принято в Рамштайне и что последует в новом пакете вооружения", - заявил советник Офиса президента.

Напомним, ранее об эскалации войны в октябре говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как писала "Страна", Украина уже в октябре должна получить первую немецкую систему ПВО IRIS-T.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что миссия Евросоюза по военной помощи Украине может быть создана в октябре.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.