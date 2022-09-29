Украине для продолжения успешного ведения боевых действий нужны 200 гаубиц.

Об этом заявил советник Офиса президента в эфире программы Марка Фейгина.

ОН также подтвердил, что выделенные в пакете последней помощи США "Хаймарсы" поступят в Украину в течение полутора лет.

"Но прежде всего нам нужно много артиллерии. И желательно побыстрее, чем за полтора года", - добавил Арестович.

Напомним, ранее стало известно, что Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на ее запрос.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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