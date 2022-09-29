Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что выделенные в последнем пакете помощи США 18 HIMARS будут передаваться Украине только по мере производства, в срок от 6 месяцев до двух лет.

Об этом стало известно из его интервью для одного из ТВ-каналов.

По его словам, сейчас в США "со скрипом" ведутся переговоры о том, чтобы Украине дали те HIMARS, которые уже есть на вооружении армии США сейчас, а армии Штатов потом передали новые.

"Мы прекрасно понимаем, что производители не готовы выдать заказы в те сроки, которые нам подошли бы. Но мы и не гоняемся за тем, чтобы оружие было только с конвейера. Мы готовы взять то, которое уже было в употреблении, но немедленно", – написал лидер парламентских "слуг народа" в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее издание Bloomberg написало о том, что на получение Украиной 18 Himars из нового пакета помощи США могут уйти годы.

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