В октябре ожидается эскалация на фронте. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, это может произойти из-за того, что в РФ провели мобилизацию, и россияне будут пытаться делать "определенные шаги", однако ВСУ готовы к любому развитию событий.

"Россия будет пытаться нам нанести максимальный вред. Но и мы верим в наши ВСУ, мы понимаем, что происходит на фронте. Я хочу заметить, что перед заседанием СНБО состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Мы благодарны всем, кто на Харьковском, Луганском направлениях двигается вперед. Благодарны тем, кто защищает Донецкое направление и другие. Мы понимаем, что происходит на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время будет попытка эскалации со стороны РФ, ведь у них происходит мобилизация", - заявил Данилов.

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