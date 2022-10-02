Россияне убежали через Торское и планируют окопаться в районе Кременной

Украинские войска вошли в Торское - населенный пункт к востоку от Лимана, через который россияне отступали из города.

В сети появились фотографии с украинскими военными у стелы на въезде в село.

Ранее российские военные телеграм-каналы писали, что армия РФ после отступления из Лимана пытается закрепиться в районе Кременной, где планирует выстроить новую линию фронта.

Сообщалось, что выход начался еще 30 сентября с опорой на село Торское, через которое проходит трасса на Кременную. Вчера сообщалось, что в районе Торского еще продолжались арьергардные бои отходящих российских сил.

Отметим, что Торское находится на границе Донецкой области, а Кременная - это уже Луганская область. Таким образом ВСУ вышли на границу областей.

Торское на карте к востоку от Лимана

Напомним, что сегодня днем Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.

На карте наглядно показали, как украинские войска освобождали Лиман.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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