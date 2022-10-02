Украинские войска вошли в Торское - населенный пункт к востоку от Лимана, через который россияне отступали из города.

В сети появились фотографии с украинскими военными у стелы на въезде в село.

Ранее российские военные телеграм-каналы писали, что армия РФ после отступления из Лимана пытается закрепиться в районе Кременной, где планирует выстроить новую линию фронта.

Сообщалось, что выход начался еще 30 сентября с опорой на село Торское, через которое проходит трасса на Кременную. Вчера сообщалось, что в районе Торского еще продолжались арьергардные бои отходящих российских сил.

Отметим, что Торское находится на границе Донецкой области, а Кременная - это уже Луганская область. Таким образом ВСУ вышли на границу областей.

Напомним, что сегодня днем Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.

На карте наглядно показали, как украинские войска освобождали Лиман.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.