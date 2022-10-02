Опубликована инфографика, наглядно показывающая на карте, как украинские войска освобождали Лиман.

Успешное наступление удалось организовать, выступив с левого берега реки Оскол.

Операция началась 22 сентября, а сегодня, 2 октября, президент Владимир Зеленский официально сообщил об окончании зачистки Лимана.

Напомним, что вчера, 1 октября, ВСУ заявили об освобождении Лимана. Военные установили украинский влаг над горсоветом.

После этого в РФ начали открыто критиковать военного руководство, а глава Чечни Рамзан Кадыров даже призвал Путина использовать ядерное оружие.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.