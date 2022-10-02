В РФ уволили командующего Западным военным округом Александра Журавлева. СМИ предполагают, что это может быть связано с неудачами на фронте, поскольку именно там принимали участие войска под его командованием.

О кадровых перестановках свидетельствуют реестры, имеющиеся в открытом доступе.

Там же указано, что новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии.

При этом кадровая ротация была осуществлена еще 28 сентября. То есть до отступления россиян из Лимана.

Войска Западного округа участвовали в боях в Харьковской области. И российские военные телеграмм-каналы обвиняли их в отсутствии стойкости и в отступлении с позиций, что привело к потере российскими войсками с большей части захваченной территории в регионе.

При этом на сайте Минобороны РФ Журавлев все еще числится командующим войсками РФ.

Напомним, что после потери этого города в Донецкой области в РФ начали активно призывать наказать виновных за военные неудачи. В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров подверг жесткой критике руководителя обороны Лимана генерала Лапина.

А бывший командующий 58-й армией, а ныне депутат от "Единой России" Андрей Гурулев раскритиковал все Минобороны РФ за потерю Лимана.

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