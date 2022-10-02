В России проходит подготовка к отстранению Путина от власти — глава разведки Буданов. Видео
Подготовка к отстранению президента РФ Владимира Путина от власти уже идет.
Об этом заявил начальник Главного Управления Разведки Кирилл Буданов.
По его информации, за роль преемника Путина соперничает несколько кандидатов - одни публично, другие нет.
Но, по мнению Буданова, смена власти даст Украине пользу только в одном случае - если новая Россия захочет видоизменяться и сделает выводы из того, что сделала.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович также заявил, что появление критики военного руководства РФ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и других российских деятелей после отступления РФ из Лимана означает шаткое положение президента РФ Владимира Путина.
Кроме Кадырова с резким заявлением выступил и российский депутат, а в прошлом бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. По мнению генерал-лейтенанта, "проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки".
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