Подготовка к отстранению президента РФ Владимира Путина от власти уже идет.

Об этом заявил начальник Главного Управления Разведки Кирилл Буданов.

По его информации, за роль преемника Путина соперничает несколько кандидатов - одни публично, другие нет.

Но, по мнению Буданова, смена власти даст Украине пользу только в одном случае - если новая Россия захочет видоизменяться и сделает выводы из того, что сделала.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович также заявил, что появление критики военного руководства РФ со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и других российских деятелей после отступления РФ из Лимана означает шаткое положение президента РФ Владимира Путина.

Кроме Кадырова с резким заявлением выступил и российский депутат, а в прошлом бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. По мнению генерал-лейтенанта, "проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки".

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.