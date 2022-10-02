Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента РФ Владимира Путина есть как минимум три двойника.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"У нас есть специалисты, которые на этом специализируются. Я лично не являюсь "путиноведом". Для меня есть точно три двойника, которых я вижу сразу. Сколько их на самом деле? Нужно просто поднять информацию", - заявил Буданов.

Напомним, ранее ГУР Минобороны также утверждало, что Кремль использует двойников Владимира Путина. Разведка сняла ролик с комментариями главы ГУР Кирилла Буданова.

"У них (двойников) разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", - отметил Буданов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что глава Кремля знает о существовании теории двойников, согласно которой на разных мероприятиях президента РФ могут заменять двойники. Такой комментарий Песков дал еще в декабре. По его словам, Путин на эти слухи реагирует с улыбкой.

Также вактивно циркулируют слухи об онкологическом заболевании Путина. Так, известный американский режиссер Оливер Стоун предположил, что президент Российской Федерации был болен раком, и возможно, именно это послужило косвенной причиной того, что он отдал приказ о вторжении в Украину.