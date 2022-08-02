ГУР Минобороны утверждает, что Кремль использует двойников Владимира Путина.

Разведка сняла ролик с комментариями главы ГУР Кирилла Буданова.

"У них (двойников - Ред.) разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", - отметил Буданов.

Интересно, что ролик снят на русском языке.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что глава Кремля знает о существовании теории двойников, согласно которой на разных мероприятиях президента РФ могут заменять двойники. Такой комментарий Песков дал еще в декабре. По его словам, Путин на эти слухи реагирует с улыбкой.

Также в последние месяцы активно циркулируют слухи об онкологическом заболевании Путина. Так, известный американский режиссер Оливер Стоун предположил, что президент Российской Федерации был болен раком, и возможно, именно это послужило косвенной причиной того, что он отдал приказ о вторжении в Украину.