Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта. Главное из новой сводки:

От ударов российских ракет и беспилотников "Шахид-136" пострадали более 30 населенных пунктов - среди них Николаев, Очаков, Одесса, Никополь, Бахмут. В Крыму российские войска приведены в полную боевую готовность, формируется новая мотострелковая дивизия, на полуостров прибывают тысячи мобилизованных. На российских полигонах идут занятия по боевой подготовке. Российские атаки отбиты в районах Казачьей Лопани, Выемки, Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины и Первомайского.

То есть россияне атакуют и на севере Харьковской области, судя по сводке.

Освобождение Лимана пока официально не подтверждено.

Напомним, вчера в сети появилось видео, на котором украинские военные заявляют об освобождении Лимана Донецкой области. Город освобождали 81-я отдельная аэромобильная бригада и батальон им. Кульчицкого Нацгвардии. В конце ролика военные скидывают с крыши горсовета российские флаги и поднимают украинский стяг.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.