Россия перебрасывает в Украину новый боевой модуль "Спица". Что о нем известно
На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".
Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.
Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).
Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.
По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.
Напомним, согласно анализу Евросоюза, Россия использует в войне против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го года.
Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, пока нет признаков того, что Европа предоставит Украине новую партию тяжелого вооружения.
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