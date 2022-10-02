На украинском фронте вскоре появится новое российское вооружение - боевой модуль "Спица".

Такой прогноз делает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Серийное производство "Спицы" было начато весной 2022 года - то есть, это совсем свежая техника.

Речь идет о дистанционно управляемом необитаемом боевом модуле для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (впрочем, его можно устанавливать и на другие носители).

Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, а также автоматическим гранатометом АГ-30. В модуле установлен современный прицел с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.

По данным Коваленко, Россия перебрасывает в Украину первую партию "Выстрелов" со "Спицами" прямо сейчас.

Напомним, согласно анализу Евросоюза, Россия использует в войне против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го года.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, пока нет признаков того, что Европа предоставит Украине новую партию тяжелого вооружения.

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