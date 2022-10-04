Легко и быстро освободить Северодонецк и Лисичанск не получится, потому что южнее Лисичанска расположены боеспособные российские силы, в частности, – 4 бригада "ЛНР".

Об этом сказал советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"А вот Сватово имеет все шансы влететь по-крупному, потому там сборная солянка… Вполне может быть, что там мы победим", – добавил он.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что война может закончиться через 3,5 месяца после взятия Донецка и Луганска.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.