Вечером понедельника, 3 октября, под обстрел попал центр Донецка.

Об этом сообщают местные паблики.

"Власти ДНР" говорят, что под огнем оказался район Южного автовокзала. Взрывной волной выбило остекление окон в торговых комплексах "Континент" и "Золотое кольцо".

В сети появилось видео последствий обстрела торгового комплекса "Континент".

Ранее "Страна" не раз писала о жестоких обстрелах Донецка. Например, 9 сентября в результате обстрела центра города погибли два человека и еще пять получили ранения.

А 17 сентября прилёты были в здание "администрации" Ворошиловского района Донецка и почтамта.

Между тем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.