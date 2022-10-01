Несколько человек погибло в течение дня в результате обстрелов Донецка. Об этом сообщают местные "власти".

Сообщается, что в результате обстрела Петровского района погиб 55-летний мужчина. Удар пришелся по центру района. Пострадал частный сектор - несколько домов по улице Львовской, примыкающей к микрорайону Тихий.

В соседнем Кировском районе на улице Воздушной в частном жилом доме погибла женщина 1934 года рождения. Там же, в западной части города (микрорайон Текстильщик) на улице Пинтера зафиксирована смерть от обстрела 66-летнего мужчины.

Как писала "Страна", 30 сентября в Донецкой области за сутки погибли 8 мирных жителей, 29 сентября сообщалось о шести погибших мирных жителей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.