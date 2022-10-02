На контролируемой части Донецкой области за минувшие сутки погибли трое мирных жителей, еще 9 получили ранения.

Такие данные приводит глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне вели интенсивную стрельбу на всем протяжении фронта от Курахово до Соледара. Пострадали жилые дома.

Напомним, что накануне также сообщалось об обстреле оккупированного Донецка. Погибли три человека.

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