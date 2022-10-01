В Николаеве продолжают разбирать завалы дома, обрушившегося в результате ночного "прилета". Под обломками была обнаружена первая жертва.

Об этом сообщила в телеграм-канале председатель областного совета Анна Замазеева.

"В Николаеве, под завалами, нашли одного погибшего. Это молодая женщина. Сочувствие семье погибшей. На месте работают спасатели", - написала Замазеева.

Как сообщал еще утром глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в результате этого обстрела пострадало пятеро, в том числе - трехмесячный ребенок. Также сообщалось, что РФ ударили по Николаеву ракетами С-300 и дронами-камикадзе "Шахид-136". В результате зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов. В центре полностью разрушены квартиры на последних двух этажах одной из пятиэтажек. Остальные квартиры в доме существенно повреждены, пострадали также припаркованные во дворе авто.

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