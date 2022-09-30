В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 30 сентября. Сообщается, что российские войска ведут обстрелы Запорожья и Николаева и активно применяют иранские дроны.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Отрадовка и Бахмутское (Донецкая область). Россияне нанесли 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО. Кроме того, они используют ударные БПЛА "Shahed-136" иранского производства. От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов. В частности, Константиновка, Запорожье, Николаев, Гуляйполе, Редкодуб, Белогоровка, Новоандреевка, Благодатовка и Миролюбовка. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов. ПВО ВСУ сбила один БПЛА.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 30 сентября. По данным командования, Россия потеряла почти 60 тысяч военных.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.