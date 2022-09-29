В Генштабе Вооруженных сил Украины заявляют, что Россия уже смогла мобилизовать 100 тысяч солдат из заявленного плана в 300 тысяч. При этом цифра в 300 тысяч не является конечной.

Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов на брифинге.

"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Но, вероятно, цифра в 300 тысяч не конечная и мобилизованных будет значительно больше", - сказал Громов.

Он также заявил, что мобилизация в РФ началась раньше, чем ее объявили официально. По его словам, согласно полученной от пленных информации, мобилизованных в сентябре отправляли на фронт менее чем через неделю после призыва.

Напомним, на днях в Генштабе ВСУ заявили, что в РФ начали носить повестки по квартирам и выставили блокпосты на дорогах, чтобы контролировать перемещение мужчин призывного возраста.

Ранее "Страна" публиковала видео с "учений" мобилизованных в Российской Федерации.