Российские телеграм-каналы публикуют видео быта мобилизованных в Барнауле и Березниках в Пермском крае.

На видео из Барнаула мужчины уже три дня живут "на учениях" в палатке, а руководит ими 27-летний парень, который служил семь лет назад, и перед мобилизацией работал поваром.

На втором видео - Березники в Пермском крае. Там автор видео утверждает, что людей просто "выгрузили в поле" и приказали ждать. В их случае, в отличие от ситуации в Барнауле, палаток не выдали. По словам автора ролика, также им не дают даже сухих пайков.

Напомним, ранее появились фото очереди из бегущих от мобилизации в Грузию россиян.

Также мы публиковали видео из-за гигантских очередей на границе РФ с Грузией, которую людям разрешили пересекать ее пешком.

Тем временем, в Госдуме РФ заявили, что военнообязанным мужчинам нельзя покидать Россию без одобрения военкоматов.

Также в отдельном материале мы рассказывали, как россияне живут на границе, пытаясь сбежать от мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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