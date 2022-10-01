Ночью с 30 сентября на 1 октября войска РФ ударили по Николаеву ракетами С-300 и дронами-камикадзе "Шахид-136". В результате обстрелов пострадали пять человек, в том числе трехмесячный ребенок.

Об этом сообщил губернатор области Виталий Ким.

Массированная ракетная атака по городу началась около 04:00. В результате зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов. В центре полностью разрушены квартиры на последних двух этажах одной из пятиэтажек. Остальные квартиры в доме существенно повреждены, пострадали также припаркованные во дворе авто. В близлежащих домах выбиты окна.

В другом районе города серьезно повреждены частные и двухэтажный жилой дом. Также пострадал склад и здания на территории автотранспортного предприятия.

По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок. Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь.

По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора, расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт.

Как писала "Страна", ранее появились фото и видео разрушенной после обстрела девятиэтажки в Николаеве.

Кроме того, спасатели обнародовали видео, как доставали заблокированную под завалами женщину в Николаеве.

По данным Генштаба ВСУ, Россия использует иранские беспилотники, обстреливает Запорожье и Николаев.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.