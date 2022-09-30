Спасатели обнародовали видео, как доставали заблокированную под завалами женщину в Николаеве
ГСЧС публикует видео спасения женщины, которая оказалась заблокирована под завалами дома из-за удара по Николаеву в ночь на 30 сентября.
Соответствующее видео появилось в телеграм-канале спасателей.
В ГСЧС рассказали, что женщину заблокировало строительными конструкциями. Для спасения привлекались пожарно-спасательные отделения четырех частей, 2 аварийно-спасательных отделения на САРМ-С, инженерное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения на автокране Zoomlion.
Женщину передали медикам.
Также на кадрах показан дом сверху и сбоку после попадания в него российской ракеты.
Напомним, в 9-этажку утром в пятницу попала одна ракета. Под завалами находятся люди. В результате обстрела пострадали 8 жителей дома.
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