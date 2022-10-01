Ракетные удары РФ полностью вывели из строя две подстанции "Укрэнерго" на юге Украины за минувшие двое суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.

В результате повреждено основное оборудование подстанций и других объектов высоковольтной сети. Пострадавших среди персонала нет.

"Как только будет позволять ситуация, ремонтные бригады "Укрэнерго" начнут восстановительные работы. Компания будет прилагать максимальные усилия для возобновления работы объектов до начала отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, одна из пострадавших электроподстанций находится в Одесской области. Две ракеты, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры сегодня ночью.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.