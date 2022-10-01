Россияне 1 октября перед рассветом нанесли ракетный удар по Одесской области. Две ракеты, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В результате удара повреждена электроподстанция и несколько зданий рядом с ней.

В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Обошлось без человеческих жертв.

По данным сил обороны юга, ВСУ сбивают иранские дроны вдвое чаще, чем они достигают цели. Напомним, СБУ заявила о задержании корректировщика российских ударов дронами-камикадзе по Одесской области.

По данным Bloomberg, президент РФ Владимир Путин надеется захватить Одессу и Харьков благодаря мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.