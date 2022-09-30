Уничтоженные автобусы в Днепре. Фото: facebook.com/people/Borys-Filatov

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал видео и фото последствий вчерашнего прилета по автобусному парку, в результате которого были сожжены более 115 автобусов. Также он сообщил, что Киев передал Днепру 30 автобусов.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Вчера оккупанты попали своими проклятыми ракетами в местное АТП, сожгли более 115 автобусов. На видео ниже вы можете увидеть обгорелые металлические скелеты, которые от них остались", - сказано в посте.

По словам Филатова, городским властям нужно как можно быстрее возобновить работу городских маршрутов, но сделать это самостоятельно будет очень тяжело. Поэтому он обратился ко всем, у кого есть возможность и желание, "подставить городу плечо" и хотя бы временно помочь с транспортом.

Также он поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко: столичный градоначальник выделил Днепру 30 автобусов, которые прибудут уже в понедельник.

"Когда Виталий позвонил мне, чтобы сказать это, честно, у меня не хватило слов. У нас с ним не всегда простые отношения. Но такие поступки не забываются. И именно они доказывают силу местного самоуправления. Ибо общины без промедления готовы помогать друг другу. В отличие от тех, кто создает себе образы великих руководителей, хотя им безразличны проблемы городов", - написал Филатов.

Также он поблагодарил бизнесменов Днепра, предложивших купить для города автобусы за свой счет.

Скриншот из Фейсбука Бориса ФилатоваСгоревшие автобусы

Ранее Владимир Зеленский показывал фото последствий ударов по Запорожью, Днепру и Николаеву, в результате одного из которых были уничтожены автобусы.

Как писала "Страна", Днепр лишился четверть работающего подвижного состава общественного транспорта.

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