Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал видео и фото последствий вчерашнего прилета по автобусному парку, в результате которого были сожжены более 115 автобусов. Также он сообщил, что Киев передал Днепру 30 автобусов.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Вчера оккупанты попали своими проклятыми ракетами в местное АТП, сожгли более 115 автобусов. На видео ниже вы можете увидеть обгорелые металлические скелеты, которые от них остались", - сказано в посте.

По словам Филатова, городским властям нужно как можно быстрее возобновить работу городских маршрутов, но сделать это самостоятельно будет очень тяжело. Поэтому он обратился ко всем, у кого есть возможность и желание, "подставить городу плечо" и хотя бы временно помочь с транспортом.

Также он поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко: столичный градоначальник выделил Днепру 30 автобусов, которые прибудут уже в понедельник.

"Когда Виталий позвонил мне, чтобы сказать это, честно, у меня не хватило слов. У нас с ним не всегда простые отношения. Но такие поступки не забываются. И именно они доказывают силу местного самоуправления. Ибо общины без промедления готовы помогать друг другу. В отличие от тех, кто создает себе образы великих руководителей, хотя им безразличны проблемы городов", - написал Филатов.

Также он поблагодарил бизнесменов Днепра, предложивших купить для города автобусы за свой счет.

Ранее Владимир Зеленский показывал фото последствий ударов по Запорожью, Днепру и Николаеву, в результате одного из которых были уничтожены автобусы.

Как писала "Страна", Днепр лишился четверть работающего подвижного состава общественного транспорта.