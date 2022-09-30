В минобороны РФ подтвердили ракетный удар по Днепру, нанесенный в ночь с 29 на 30 сентября.

Об этом сообщают российские СМИ.

Минобороны РФ утверждает, что "уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории Южного машиностроительного завода".

Напомним, как ранее сообщали местные власти в Днепре, удар пришелся по автобусной станции, сгорело более 150 автобусов.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.