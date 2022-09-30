В Днепре из-за ночного ракетного удара сгорели более 150 автобусов – это четверть подвижного состава, работающего в городе.

Об этом сообщил главный специалист департамента транспорта транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков, пишет "Днепр Оперативный".

Несмотря на значительную потерю, транспорт в Днепре работает. На сегодняшнее утро полностью не работает только один маршрут – 146А, работу которого рассчитывают возобновить до завтрашнего утра, сообщил Васючков.

В Фейсбуке он уточнил, что полностью уничтожено более 115 автобусов, еще 60 существенно повреждены. Эти автобусы перевозили ежедневно 9 тысяч пассажиров.

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