Число погибших от удара по Днепру увеличилось до трех человек. Поисковая операция завершена
Спасатели нашли тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра.
Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.
"Поисковая операция завершена. Этой ночью российский "Искандер" убил в городе троих людей, пятерых ранил...", - сообщил Резниченко.
Напомним, ранее мы писали, что число погибших в результате ночного удара по Днепру увеличилось до двух человек, а поисковые работы на тот момент продолжались.
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