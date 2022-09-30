Спасатели нашли тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

"Поисковая операция завершена. Этой ночью российский "Искандер" убил в городе троих людей, пятерых ранил...", - сообщил Резниченко.

Напомним, ранее мы писали, что число погибших в результате ночного удара по Днепру увеличилось до двух человек, а поисковые работы на тот момент продолжались.

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