Сегодня, 30 сентября, спасатели обнаружили тело второго погибшего под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там идет поисковая операция после ночного удара российского комплекса "Искандер". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

К настоящему времени вражеская атака унесла две жизни, пять человек ранены. Спасатели продолжают искать еще одного пропавшего с ночи сотрудника АТП.

Напомним, в результате удара по Днепру сгорело более 150 автобусов - это четверть работающего в городе подвижного состава.

Несмотря на значительную потерю подвижного состава, транспорт в Днепре работает. На сегодняшнее утро полностью не работает только один маршрут – 146А, работу которого рассчитывают возобновить до завтрашнего утра.

Напомним, момент ночного удара по Днепру попал на видео. Помимо АТП пострадали многоэтажки, частные дома и общественные здания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "враг мстит за свои неудачи" и показал фото последствий ударов по Запорожью, Днепру и Николаеву.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.