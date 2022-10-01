Количество погибших в результате обстрела гражданской колонны в "серой зоне" между Купянском и Сватово увеличилось до 24 человек. Среди них - беременная женщина и 13 детей.

Об этом сообщает харьковский губернатор Олег Синегубов.

Прокуратура сообщает, что семь автомобилей были расстреляны около села Куриловка 25 сентября в 9 часов утра, когда гражданские пытались эвакуироваться. Две машины сгорели полностью, в них были дети с родителями.

Обнаружили колонну 30 сентября украинские правоохранители.

Также СБУ опубликовала видео с места обстрела гражданской колонны в "серой зоне" между Купянском и Сватово.

На кадрах видны уничтоженные легковые автомобили, одна выгоревшая "Газель" и тела погибших.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 118 человек.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.