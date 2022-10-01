Служба безопасности Украины опубликовала фото расстрелянной колонны гражданских автомобилей в Харьковской области, в которой погибли десятки людей. И.о. главы СБУ Василий Малюк сообщил, что машины расстреляли российские войска, это произошло в "серой зоне" между оккупированным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Малюка, сотрудники СБУ под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры расследуют это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как заявил Малюк, в результате обстрела по меньшей мере 20 человек погибли, среди них – 10 детей.

Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись, сейчас они дают показания следователям.

В настоящее время устанавливаются лица убитых граждан, идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

Ранее мы писали, как российская армия ударила гуманитарной колоне в Запорожской области. Под обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории. На данный момент количество пострадавших от вчерашних ударов по колонне на пункте пропуска через линию фронта в Запорожской области возросло до 118 человек, 30 людей погибли.

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Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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