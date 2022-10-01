В Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек.

"На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются", - написал Синегубов, обвинив в обстреле россиян.

Ранее мы писали, как российская армия ударила гуманитарной колоне в Запорожской области. Под обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории. На данный момент количество пострадавших от вчерашних ударов по колонне на пункте пропуска через линию фронта в Запорожской области возросло до 118 человек, 30 людей погибли.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.