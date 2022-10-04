Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 4 октября.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил об освобождении десятков населенных пунктов в четырех областях. Назвал населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод Херсонской области. И сказал, что это не полный список. Рассказал о переговорах с премьером Индии, победителем выборов в Италии Джорджей Мелони и президентом США. Поблагодарил Байдена за новый пакет помощи. Сообщил о своем указе, которым признаются никчемными все указы президента РФ в отношении украинских территорий.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, как Зеленский обсудил продовольственную и ядерную безопасность с премьер-министром Индии.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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