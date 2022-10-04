Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи объемом $625 млн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома по итогам телефонного разговора президента США и вице-президента страны Камалы Харрис с Зеленским.

В телефонном разговоре с Зеленским также принимала участие вице-президент Камала Харрис, чего раньше не наблюдалось.

Цель разговора – "подчеркнуть, что США никогда не признают предполагаемую аннексию Россией украинской территории", сообщает администрация Байдена.

"Президент Байден также подтвердил, что США и дальше готовы заставить любого человека, организацию или страну, поддерживающих предполагаемую аннексию, заплатить очень высокую цену", - сказано в сообщении.

По данным Reuters, кроме обещанных ранее установок HIMARS, Киев получит 200 устойчивых к подрыву на мине тактических колесных машин (MRAP), а также боеприпасы к гаубицам и мины.

Президент Соединенных Штатов пообещал продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Байден также подтвердил Зеленскому готовность США принимать меры против лиц и стран, поддерживающих вхождение в состав России частей Украины, сообщили в Белом доме.

Перед этим Зеленский и Байден общались по телефону в конце августа.