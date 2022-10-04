США в скором времени объявят, что отправят в Украину еще четыре M142 HIMARS в рамках нового пакета вооружений на сумму 625 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters.

"США вскоре объявят об отправке четырех пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объеме 625 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сенатор США допустил удары России по аэропортам в Польше, через которые идут поставки оружия для Украины.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.