Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт внезапно приехала в Одессу, где анонсировала прибытие уже в скором времени первой обещанной системы ПВО Iris-T SLM.

Об этом пишет издание Welt.

На встрече со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым Ламбрехт заявила, что ввиду многочисленных налетов российской авиации воздушная оборона "очень важна".

"Самое главное на данный момент состоит в том, чтобы эти атаки, которые поражают гражданское население, чтобы с этими воздушными атаками можно было бороться", - сказала она.

Украина также должна вскоре получить танки советского образца из Греции и Словакии, а Германия поможет этим странам возместить переданную технику.

А вот сама Германия не готова поставлять Украине танки, вновь озвучила позицию Берлина Ламбрехт.

"Германия всегда давала понять, что мы не будем действовать в этой области в одиночку. Украине также известно, что мы всегда координируем свои действия с нашими партнерами - как, например, в ситуации с самоходной гаубицей, которую мы поставили вместе с Нидерландами и на ней также прошли обучение", - сказала министр.

Также Германия согласовала с США и Великобританией поставки реактивных систем залпового огня.

"И мы будем продолжать делать то же самое в будущем, в том числе, когда речь идет о поставке танков", - добавила Ламбрехт.

Ранее мы писали, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отказала Украине в поставке боевых танков. При этом США ведут переговоры со своими союзниками о поставках в Украину современных танков.

Кроме того, на днях канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подтвердил отказ поставлять Украине западные боевые танки.

Однако в то же время Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли пулеметы и боеприпасы. Также одобрена отправка Киеву большегрузных прицепов.