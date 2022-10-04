В Пентагоне подтвердили информацию о том, что на днях будет объявлен еще один пакет помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов.

Как сообщает CNN, пакет будет включать еще четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS), а также дополнительные гаубицы и боеприпасы.

По словам представителя Пентагона, пакет, который будет изъят непосредственно из запасов США, также включает 16 155-мм гаубиц и 16 105-мм гаубиц вместе с соответствующими боеприпасами.

На днях в Минобороны США также заявили, что украинским военным сейчас удается достигать своих стратегических целей на трех направлениях.

Также глава Пентагона заявил, что ВСУ изменили динамику на поле боя.

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Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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